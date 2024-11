Laprimapagina.it - Una passeggiata sonora nel cuore di Potenza

Dopo il successo dei primi appuntamenti, continua Costellazioni, il progetto composito di Gommalacca Teatro finanziato da Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, realtà che valorizza spazi e comunità creando ecosistemi culturali sostenibili. Sviluppato nei territori di(fino al mese di dicembre 2024) Forenza (fino a giugno 2025) e Sasso di Castalda (fino a dicembre 2025), in co-progettazione con i comuni, Costellazioni si snoda in un complesso e armonico format in cui si susseguono percorsi di attivazione delle comunità locali, residenze artistiche site-specific, talk, cineforum e spettacoli.Il 17 novembre il centro storico disarà inondato da vibrazioni sonore silenziose, grazie alSilentplay Le cose non sono sempre quelle che sembrano creato da Carlo Presotto e Paola Rossi del centro di produzione teatrale La Piccionaia di Vicenza, impegnati nella creazione di performance teatrali con interazione digitale.