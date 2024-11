Gaeta.it - Ultimo weekend per donare libri: cresce la mobilitazione per #ioleggoperchè

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Italiana Editori, si avvicina alla conclusione con un appello aa favore delle biblioteche scolastiche. Questo progetto, giunto alla sua edizione annuale, invita tutti a partecipare fino al 17 novembre, per sostenere le 28.285 scuole e i 350 nidi che hanno aderito all'iniziativa. Durante la prima settimana si sono già registrate tantissime donazioni, dimostrando un forte coinvolgimento di cittadini, autori, editori e librai.L'importanza dinella promozione della letturaè molto più di una semplice campagna di raccolta. Si è affermata come una vera e propria celebrazione della lettura, che si arricchisce ogni anno di nuovi sostenitori e partecipanti. Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE, ha sottolineato come il progetto abbia creato una rete di solidarietà tra diversi attori della comunità, dai lettori agli scrittori, dai librai alle istituzioni.