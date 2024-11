Movieplayer.it - The Substance: la regista ritira il film dal Camerimage in seguito ai commenti misogeni del direttore

Leggi su Movieplayer.it

Coralie Fargeat hato il suoThedalFestival inaisessisti deldel festival. Coralie Fargeat hato il suoThedalFestival inaideldel festival sulle donne direttrici della fotografia. "Dopo aver scoperto le parole altamente misogine e offensive deldelFestival, ho deciso dire 'The' dal festival (e ildella fotografia Benjamin Kra?un ha deciso di non partecipare)", ha scritto Fargeat in una dichiarazione pubblicata sul suo account X. "Theparla dell'impatto di questo tipo di comportamenti sul nostro mondo. Non dovremmo più tollerarli. Mandiamo il nostro sostegno a tutte le persone coinvolte nel festival e .