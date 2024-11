Sport.quotidiano.net - Sinner, oggi c’è Ruud. A che ora gioca: in tv anche in chiaro

Torino, 16 novembre 2024 - A caccia della seconda finale consecutiva alle Nitto Atp Finals. Dopo aver chiuso in testa il girone Nastase con un ruolino di marcia perfetto (tre vittorie e nessun set perso), Janniksi appresta ad affrontare la semifinale contro Casper, secondo nell'altro raggruppamento con un bilancio di due affermazioni (contro Carlos Alcaraz e Andrej Rublev) e un ko (contro Alexander Zverev). Visto lo stato di forma e il giorno in più di riposo, l'azzurro si presenta al match da grande favorito. "Probabilmente si è preparato al meglio, e in un certo senso so che forse è un po’ avvantaggiato perché(ieri per chi legge, ndr) hoto ed era tardi - ha detto il norvegese dopo il successo contro Rublev - Ma ogni partita è aperta: andrò in campo da sfavorito, lui è il favorito.