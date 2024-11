Gaeta.it - Pescara celebra Kafka: un convegno su “Il Processo” e la sua attualità sociale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il“Ildi Franz, Letteratura e.” ha attratto numerosi partecipanti all’auditorium Petruzzi di. Organizzato dal Rotary ClubNord in collaborazione con l’associazione culturale “NumeroZero”, l’evento culmina nellezioni del centenario dalla morte del celebre scrittore boemo. L’incontro ha offerto un’analisi approfondita dell’opera di, mettendo in luce le sue implicazioni culturali e sociali, oltre a esplorare il concetto di giustizia e libertà nel contesto contemporaneo.Saluti e apertura delLa sessione si è aperta con i saluti del presidente del Rotary ClubNord, Amedeo Di Pretoro, il quale ha sottolineato l’importanza dell’opera dinel panorama letterario e culturale. A moderare l’incontro è stato l’avvocato Carmine Ciofani, che ha richiamato l’attenzione sull’aggettivo “kafkiano”, frequentemente utilizzato nel lessico quotidiano per descrivere situazioni surreali o opprimenti.