Anteprima24.it - Omicidio di Pontecagnano, annullato l’ergastolo per il killer

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte di Cassazione hala condanna alconfermata a fine 2023 dalla Corte di assise di appello di Salerno aldel clan Mallardo Antonio Tesone per il cosiddettodi(Salerno), determinando così l’avvio di un nuovo processo a Napoli.Tesone è stato ritenuto colpevole e condannato alin primo grado il 15 luglio 2022 per avere cagionato la morte di Aldo Autuori, unche secondo gli inquirenti era stato commesso per agevolare il clan Mogavero-Bisogni, gruppo malavitoso della piana del Sele. Il delitto avvenne a, il 25 agosto 2015 e la sentenza venne confermata poi in appello il 15 dicembre 2023.Secondo l’accusa l’fu commesso in concorso con Francesco Mallardo, capo dell’omonimo clan, organizzato dal boss di Castellammare di Stabia Luigi Di Martino, con la partecipazione di Stefano Cecere, per fare un favore ai boss Francesco Mogavero e a Sergio ed Enrico Bisogni.