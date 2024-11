Ilfattoquotidiano.it - Nations League, disordini per cori e bandiere pro-Serbia: sospesa Romania-Kosovo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Partita accesissima quella tra. La sfida, che ha avuto luogo nella serata di venerdì all’Arena Nationala di Bucarest e valida per la quinta giornata di, è stata caratterizzata da un finale ad alta tensione. I calciatori della squadra kosovara hanno deciso di lasciare il terreno di gioco a causa dei i tifosi locali, i quali hanno intonatoed espostopro.Il direttore di gara ha poi fischiato la fine della partita, confermando il pareggio per 0-0 che è bastato allaper ottenere la promozione in Lega B di. Ci sono stati momenti accesi anche in campo, nello specifico tra il difensore kosovaro del Napoli Amir Rrahmani e il centrocampista romeno del Cagliari Razvan Marin. “Questo è troppo“, ha detto in seguito Rrahmani durante la conferenza stampa post-match: “Tutti devono sapere che il