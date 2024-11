Liberoquotidiano.it - Meloni, tolleranza zero sulla maternità surrogata: "Reato universale" da lunedì, sinistra ammutolita

La firma era attesa da giorni, ma dal Quirinale non erano ancora arrivate conferme ufficiali. Ora, però, il quadro è chiaro: il disegno di legge che rende laun “”, approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 16 ottobre, sarà pubblicatoGazzetta Ufficiale18 novembre. Secondo quanto appreso dall'agenzia Ansa, che per prima ha dato conto della notizia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva già apposto la sua firma il 4 novembre, poco prima della sua partenza per la visita ufficiale in Cina. La nuova normativa interviene sull'articolo 12 della legge n. 40/2004, che già punisce le condotte legate alla commercializzazione di gameti o embrioni e alla surrogazione di. In particolare, il comma 6 stabilisce pene da tre mesi a due anni di reclusione e multe tra 600mila e un milione di euro per chi realizza, organizza o pubblicizza tali pratiche.