Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 5-1, Europei curling 2024 in DIRETTA: mano rubata da due degli azzurri nel quarto end

14.48: bene gli, ci sono due stonene a punto quando manca l'ultimo tiro, molto lontane fra loro. Difficile pensare al doppio punto inglese14.45. Una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell'end ma si rischia il doppio punto inglese perchè c'è una stone inglese nella casa14.40: Si va di bocciata e contro-bocciata in avvio di quinto end14.35:DA DUE DELL'! Retchless non riesce a bocciare e restano due stone azzurre al centro della casa.avanti 5-1 e sfida incanalata sui binari giusti per gliche ora non devono distrarsi14.33. Retornaz piazza anche la seconda stone al centro della casa.