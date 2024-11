Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama, Italia-Giappone 1-1 BJK Cup in DIRETTA: si parte con le azzurre al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BJK CUP CONPRIMO SET15:13 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con leal.15:10 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo le doppiste di.15:06 Ancora pochi minuti di attesa ci separano dall’ingresso in campo delle quattro protagoniste del match.15:02 Chiamata agli straordinari, il cui singolare fortunatamente non si è protratto al terzo set.14:58 Confermate dunque le composizioni dei due doppi.che ovviamente schiera Sarae Jasmine. Per ilShukoe da Eri.14:54 Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due compagini.