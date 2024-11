Gaeta.it - Incidente stradale a San Felice Circeo: donna finisce nel canale dopo un tamponamento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gravissimoha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi lungo via Terracina, a San, scatenando l’intervento delle autorità locali e dei servizi di emergenza. Erano circa le 14 quando un’auto, guidata da una giovanedi 23 anni, ha perso il controllo, tamponando il veicolo che la precedeva. Questoha portato la vettura a finire neladiacente alla strada, creando preoccupazione tra i residenti e i passanti.La dinamica dell’Secondo le ricostruzioni initiali, la giovane di Fondi stava percorrendo via Terracina, quando, per cause ancora da accertare, ha urtato la parte posteriore di un’autovettura che stava procedendo lentamente. Il violento impatto ha costretto la sua auto a uscire dalla carreggiata, terminando la corsa nelche costeggia la strada.