Il panettone viterbese Pansucchio | una tradizione dolciaria che conquista il palato

Il periodo natalizio porta con sé una rinascita dei dolci tipici, ma a Viterbo, un'interessante specialità si distingue tra i tradizionali panettoni. Il, creato dalla PASTICCERIA ALBA, non solo si è fatto un nome tra le prelibatezze regionali, ma è stato in grado dire anche i palati più esigenti oltre i confini locali. Questounico, non una semplice variazione della ricetta tradizionale, è il risultato di un'idea innovativa e di una passione profonda per l'arte pasticcera che si tramanda da generazioni.Il: origini e preparazioneDal 2014, ilha guadagnato il suo posto speciale nelle festività natalizie della zona. Creato da Ermanno, Massimiliano e Fabiola Fiorentini, i tre fratelli alla guida della PASTICCERIA ALBA, questo dolce si distingue per la sua combinazione originale di ingredienti.