Melissa Satta e Carlo Beretta nessuna crisi | solo amore e vacanze con Maddox

Melissa Satta lo sa bene. Altro che crisi: la storia d'amore con Carlo Beretta si fa ogni giorno più forte, e i due non perdono occasione per regalarsi momenti speciali insieme. Questa volta è toccato a una lunga vacanza oltreoceano, con un compagno d'eccezione: il piccolo Maddox, figlio che Melissa ha avuto dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng.Melissa Satta e Carlo Beretta, da Miami alla Repubblica DominicanaMelissa Satta e Carlo Beretta hanno deciso di trascorrere le vacanze pasquali sotto il sole caldo dell'America. Prima tappa: Miami, per tre giorni di relax, amici e avventure su quattro ruote. Maddox, con il suo skateboard, è stato protagonista delle storie Instagram di Melissa, mentre mamma e fidanzato si sono concessi selfie di coppia sulla spiaggia e cene indimenticabili.

