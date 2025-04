Bologna a Udine la frenata Champions Orsolini non trova la magia dell’ultimo minuto

Bologna, 28 aprile 2025 – Una traversa e un punto a testa per Udinese e Bologna, che a Udine rallenta la sua corsa all’Europa, confermando una tradizione poco felice in Friuli. E anche Orsolini fallisce il colpo di testa della vittima allo scadere.Più che un rettangolo verde è una trappola, dove ormai ogni stagione i rossoblù lasciano punti per strada, travolti dalla fisicità di un gruppo che interrompe la propria striscia di cinque sconfitte consecutive, facendo gongolare tutte quante le dirette concorrenti della squadra di Italiano, che scende dal trono del quarto posto, dove sale la Juve, prossima avversaria domenica al Dall’Ara per un infuocato, a dir poco, scontro diretto per la Champions.Al 3’ il legno salva subito i rossoblù e Skorupski, con Davis ad un soffio dall’1-0 e la traversa che ancora trema. Sport.quotidiano.net - Bologna, a Udine la frenata Champions. Orsolini non trova la magia dell’ultimo minuto Leggi su Sport.quotidiano.net , 28 aprile 2025 – Una traversa e un punto a testa perse e, che arallenta la sua corsa all’Europa, confermando una tradizione poco felice in Friuli. E anchefallisce il colpo di testa della vittima allo scadere.Più che un rettangolo verde è una trappola, dove ormai ogni stagione i rossoblù lasciano punti per strada, travolti dalla fisicità di un gruppo che interrompe la propria striscia di cinque sconfitte consecutive, facendo gongolare tutte quante le dirette concorrenti della squadra di Italiano, che scende dal trono del quarto posto, dove sale la Juve, prossima avversaria domenica al Dall’Ara per un infuocato, a dir poco, scontro diretto per la.Al 3’ il legno salva subito i rossoblù e Skorupski, con Davis ad un soffio dall’1-0 e la traversa che ancora trema.

