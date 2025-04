Falsifica i crediti formativi per entrare alla specialistica | studentessa denunciata

Una studentessa veronese di 36 anni, laureata in Scienze dell'educazione, ha tentato di iscriversi ad un corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e della riabilitazione presso un'università telematica. Scoperto di non avere i requisiti necessari, ha falsificato i propri crediti formativi, incorrendo in una denuncia penale.

