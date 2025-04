Scontri di piazza Alimonda tra tifosi genoani e sampdoriani | cinque messe alla prova

cinque le messe alla prova e tre i riti abbreviati per gli ultrà che avevano partecipato agli Scontri di piazza Alimonda il 5 maggio 2024. Lo riferisce l'Ansa. Quel giorno un nutrito gruppo di tifosi della Sampdoria aveva cercato lo scontro con un gruppo di genoani che si trovavano in piazza.

