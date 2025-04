Conclave al via il 7 maggio | il passo indietro di Becciu

maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è stata presa dalla Congregazione dei cardinali che si sono riuniti in Vaticano. "La congregazione dei cardinali ha deciso che il prossimo Conclave avrà inizio mercoledì 7 maggio con, al mattino, la messa Pro Eligendo Pontifice", ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing con i giornalisti. Nel pomeriggio di mercoledì 7 si dovrebbe tenere la prima votazione. "Avendo una data iniziano dunque i lavori per l'allestimento della Cappella Sistina" che, come anticipato qualche giorno fa, dal 28 aprile è quindi chiusa. Bruni ha specificato che nella riunione di lunedì mattina erano "180 i presenti e poco più di 100 quelli elettori". Ci sono stati "20 interventi". Iltempo.it - Conclave al via il 7 maggio: il passo indietro di Becciu Leggi su Iltempo.it Extra Omnes. Inizierà il 72025 ilche eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è stata presa dalla Congregazione dei cardinali che si sono riuniti in Vaticano. "La congregazione dei cardinali ha deciso che il prossimoavrà inizio mercoledì 7con, al mattino, la messa Pro Eligendo Pontifice", ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing con i giornalisti. Nel pomeriggio di mercoledì 7 si dovrebbe tenere la prima votazione. "Avendo una data iniziano dunque i lavori per l'allestimento della Cappella Sistina" che, come anticipato qualche giorno fa, dal 28 aprile è quindi chiusa. Bruni ha specificato che nella riunione di lunedì mattina erano "180 i presenti e poco più di 100 quelli elettori". Ci sono stati "20 interventi".

Approfondimenti da altre fonti

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio - La congregazione dei cardinali ha deciso: il Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il Conclave A farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una... 🔗romatoday.it

Conclave: lunedì 5 maggio su Sky e NOW - Conclave: lunedì 5 maggio su Sky e NOW In corrispondenza con l’inizio del Conclave che ha il compito di scegliere il successore di Papa Francesco al soglio pontificio, arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, CONCLAVE (leggi la recensione), in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. 🔗cinefilos.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, via il 7 maggio: si vota dal pomeriggio. Bruni: «Nessuna delibera ancora sul caso Becciu»; Il 7 maggio l’inizio del Conclave; Conclave, c'è la data: si parte il 7 maggio. Come funziona l'elezione del nuovo Papa; Papa Francesco, c’è la data ufficiale del Conclave: inizierà il 7 maggio. Becciu verso la rinuncia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Conclave al via il 7 maggio: il passo indietro di Becciu - Extra Omnes. Inizierà il 7 maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è ... 🔗iltempo.it

Nuovo Papa, Conclave al via mercoledì 7 maggio, prima votazione nel pomeriggio. Becciu verso il passo indietro - Il Conclave inizia tra il 15/o e il 20/o giorno dal decesso del Pontefice, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi. Oppure tra il 6 e l’11 maggio se si conta dal giorno successivo alla morte ... 🔗msn.com

Il 7 maggio il via al Conclave. Come funziona e quando conosceremo il nuovo Papa - Il sistema elettorale, i tempi, gli elettori e gli eleggibili, la possibile durata e la data oltre la quale non si può andare. Vademecum per orientarsi sulla ... 🔗huffingtonpost.it