Pisilli e Barella maglie scambiate a San Siro | il retroscena dopo Inter-Roma

Siro, dopo la vittoria della Roma sull’Inter, Nicolò Pisilli e Nicolò Barella si incontrano pochi minuti dopo il triplice fischio. Il centrocampista nerazzurro, già sostituito da Inzaghi durante il match, è seduto in panchina, visibilmente deluso per una sconfitta che rischia di compromettere lo scudetto. Il giovane giallorosso, invece, è al settimo cielo per il successo della sua squadra e si avvicina: “Bare, mi dai la maglia? La scambiamo?“.Barella sorride appena, ma risponde: “Te la sei meritata“. Un breve scambio di maglie, raccontato da Dazn, che in pochi secondi riassume passato, presente e futuro del calcio italiano.Il futuro azzurroI due Nicolò – con una “c” in più per il Romanista – sono separati da sette anni di differenza: Barella è classe 1997, Pisilli 2004. Sololaroma.it - Pisilli e Barella, maglie scambiate a San Siro: il retroscena dopo Inter-Roma Leggi su Sololaroma.it Uno è tra i centrocampisti più forti d’Italia e d’Europa. L’altro sogna di diventarlo. A Sanla vittoria dellasull’, Nicolòe Nicolòsi incontrano pochi minutiil triplice fischio. Il centrocampista nerazzurro, già sostituito da Inzaghi durante il match, è seduto in panchina, visibilmente deluso per una sconfitta che rischia di compromettere lo scudetto. Il giovane giallorosso, invece, è al settimo cielo per il successo della sua squadra e si avvicina: “Bare, mi dai la maglia? La scambiamo?“.sorride appena, ma risponde: “Te la sei meritata“. Un breve scambio di, raccontato da Dazn, che in pochi secondi riassume passato, presente e futuro del calcio italiano.Il futuro azzurroI due Nicolò – con una “c” in più per ilnista – sono separati da sette anni di differenza:è classe 1997,2004.

