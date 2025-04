Capriolo uomo dà in escandescenze fuori dal bar e ferisce un carabiniere | arrestato

Capriolo (Brescia) – Paura a Capriolo dove un uomo di origini straniere ha dato in escandescenze. Il bilancio è di un carabiniere ferito con una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio il suo fermo è stato convalidato e il giudice ha per lui disposto l’obbligo di firma quotidiano nella caserma dei carabinieri di Capriolo. A intervenire sono stati i carabinieri di Marone poi supportati da quelli di Rovato. Era circa l’una e mezzo del mattino tra domenica e lunedì quando qualcuno ha chiamato il 112 chiedendo aiuto agli operatori della centrale di Brescia, che sul posto ha inviato la pattuglia di Marone.Il primo teatro dei fatti è stato l’esterno del bar Kuda Rah Cafè di via Calepio 51, in quel momento chiuso. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo di origine marocchine, noto alle autorità, stava lanciando tavolini e sedie verso il locale, che ha vetrine e porta in vetro. Ilgiorno.it - Capriolo, uomo dà in escandescenze fuori dal bar e ferisce un carabiniere: arrestato Leggi su Ilgiorno.it (Brescia) – Paura adove undi origini straniere ha dato in. Il bilancio è di unferito con una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio il suo fermo è stato convalidato e il giudice ha per lui disposto l’obbligo di firma quotidiano nella caserma dei carabinieri di. A intervenire sono stati i carabinieri di Marone poi supportati da quelli di Rovato. Era circa l’una e mezzo del mattino tra domenica e lunedì quando qualcuno ha chiamato il 112 chiedendo aiuto agli operatori della centrale di Brescia, che sul posto ha inviato la pattuglia di Marone.Il primo teatro dei fatti è stato l’esterno del bar Kuda Rah Cafè di via Calepio 51, in quel momento chiuso. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’di origine marocchine, noto alle autorità, stava lanciando tavolini e sedie verso il locale, che ha vetrine e porta in vetro.

Su altri siti se ne discute

Capriolo, dà in escandescenze fuori da un bar e ferisce un carabiniere: arrestato - Capriolo (Brescia) – Paura a Capriolo dove un uomo di origini straniere ha dato in escandescenze. Il bilancio è di un carabiniere ferito con una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio il suo fermo è stato convalidato e il giudice ha per lui disposto l’obbligo di firma quotidiano nella caserma dei carabinieri di Capriolo. A intervenire sono stati i carabinieri di Marone poi supportati da quelli di Rovato. 🔗ilgiorno.it

Uomo dà in escandescenze: i carabinieri evitano il peggio - Momenti concitati ieri sera a Cumia. Un uomo è andato in escandescenze e solo grazie all'intervento dei carabinieri la situazione non è degenerata. L'uomo, residente nel villaggio collinare, sarebbe stato coinvolto in un litigio con un vicino di casa per poi perdere le staffe. Provvidenziale la... 🔗messinatoday.it

Uomo rifiuta di mettere la museruola al pitbull e dà in escandescenze: panico in un ufficio postale - Una pesante lite è scoppiata presso l’ufficio postale di via Volta a Monza tra il personale e un cliente che attendeva in coda allo sportello. Il motivo? L’uomo, già spazientito dall’attesa, ha rifiutato di mettere la museruola al pitbull reagendo, alla richiesta, con gesti isterici e incontrollati. A quanto emerge da Il Giorno l’uomo non si sarebbe “limitato” a scaraventare a terra tutto ciò che trovava sullo sportello e intorno a sé, ma avrebbe minacciato e offeso il personale in servizio seminando il panico tra i presenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Capriolo, dà in escandescenze fuori da un bar e ferisce un carabiniere: arrestato; Lancia tavoli e bottiglie fuori dal bar, poi picchia i carabinieri: arrestato; San Benedetto, con una lametta minaccia i medici sull’ambulanza della Misericordia: nottata di terrore; Resta senza soldi e dà in escandescenze in albergo: allontanato dalla polizia. 🔗Ne parlano su altre fonti