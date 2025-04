Chi è Jacob Ondrejka l'esterno del Parma che fa solo goal pesanti

Parma a gennaio, un po` a sorpresa, ha perfezionato l`acquisto di Jacob Ondrejka dai belgi dell`Anversa. Colpo importante in chiave salvezza,. Leggi su Calciomercato.com Ila gennaio, un po` a sorpresa, ha perfezionato l`acquisto didai belgi dell`Anversa. Colpo importante in chiave salvezza,.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini – VIDEO - di RedazioneGol Ondrejka, il Parma acciuffa il pareggio! 2-2 al Tardini. Le immagini della rete Cambia ancora il risultato del match del Tardini tra Parma e Inter, che dopo aver visto i nerazzurri avanti di due gol, grazie alle reti di Darmian e Thuram, subiscono la seconda rete di giornata, con la squadra di Chivu che, dopo aver riaperto la partita grazie a Adrian Bernabè, trova anche il gol del cercato pareggio, grazie alla prima gioia in Serie A di Jacob Ondrejka, che dopo una leggera deviazione di Acerbi, spiazza Sommer e trova il 2-2. 🔗internews24.com

Lazio-Parma 0-1 al 45': Ondrejka su assist del laziale Valeri, l'Olimpico fischia - Serie A, 34esima giornata GOAL E AZIONI SALIENTI 45` Suzuki agguanta il pallone spiovente dalla destra e sventa un altro pericolo. 38` Annullat... 🔗calciomercato.com

Parma-Inter 2-2, non basta Thuram: Ondrejka e Bernabé firmano la rimonta - Prosegue senza alcun tipo di sosta la 31° giornata di Serie A, con tanti gol e sorprese. In quest’ultima categoria rientra l’anticipo del sabato alle 18:00, che ha dato vita ad un vero e proprio testa-coda della classifica. Stiamo parlando del match tra Parma ed Inter, andato in scena allo stadio Ennio Tardini. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-2, che accontenta più i padroni di casa che gli ospiti. 🔗sololaroma.it

Approfondimenti da altre fonti

QUI PARMA - Ondrejka: "Juve? Siamo tutti entusiasti di giocare partite di questo tipo" - L'esterno del Parma Jacob Ondrejka, intervenuto durante la cena annuale del Parma Club di Collecchio, si è proiettato verso la sfida di Pasquetta contro la Juventus. Le sue parole ... 🔗tuttojuve.com

Parma, Ondrejka guarda alla Juve: "Siamo tutti entusiasti di giocare partite di questo tipo" - L'esterno crociato Jacob Ondrejka, intervenuto durante la cena annuale del Parma Club di Collecchio, ha parlato della sfida in programma lunedì contro la Juventus: "Siamo tutti entusiasti di ... 🔗tuttomercatoweb.com

Gol all’Inter e 100% nei passaggi: Ondrejka si candida per Firenze - Da oggetto misterioso a rivelazione. In 36’. È l’arco di tempo impiegato da Jacob Ondrejka, contro l’Inter, per mettere in mostra una parte del suo repertorio, che ancora il pubblico di Parma non ... 🔗sportparma.com