MalAmore | il potente debutto alla regia di Francesca Schirru arriva al cinema dall’8 maggio

cinematografico italiano. Francesca Schirru firma “MalAmore”, il suo esordio alla regia: un film intenso, umano e profondamente attuale. Attraverso passioni travolgenti, amori tossici, fragilità e dinamiche di potere, la regista conduce lo spettatore in un emozionante viaggio nell’animo umano. Anche nei contesti più oscuri, come quello della criminalità organizzata, i veri atti sovversivi si rivelano essere gesti d’amore, capaci di intrecciare le anime in modi inaspettati.“MalAmore”, interpretato da un cast straordinario e sostenuto da una regia di cui essere fieri, sarà distribuito nei cinema da 01Distribution a partire dall’8 maggio.La pellicola è prodotta da Altre Storie con Rai cinema, a cura di Cesare Fragnelli, con il supporto di Alessandro Contessa. Laprimapagina.it - “MalAmore”: il potente debutto alla regia di Francesca Schirru arriva al cinema dall’8 maggio Leggi su Laprimapagina.it Una nuova voce si affaccia con forza e originalità nel panoramatografico italiano.firma “”, il suo esordio: un film intenso, umano e profondamente attuale. Attraverso passioni travolgenti, amori tossici, fragilità e dinamiche di potere, la regista conduce lo spettatore in un emozionante viaggio nell’animo umano. Anche nei contesti più oscuri, come quello della criminalità organizzata, i veri atti sovversivi si rivelano essere gesti d’amore, capaci di intrecciare le anime in modi inaspettati.“”, interpretato da un cast straordinario e sostenuto da unadi cui essere fieri, sarà distribuito neida 01Distribution a partire.La pellicola è prodotta da Altre Storie con Rai, a cura di Cesare Fragnelli, con il supporto di Alessandro Contessa.

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti

