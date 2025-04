Martedì vertice Italia-Turchia M O Ucraina e migranti tra temi

Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente), rafforzamento della cooperazione bilaterale, migranti. Sono questi i principali temi al centro del quarto vertice intergovernativo Italia-Turchia, in programma Martedì a Villa Doria Pamphilj. L’edizione precedente si era tenuta ad Ankara nel luglio del 2022. Nel corso del summit, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrà un incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al quale seguirà la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni ufficiali. Nel corso dell’incontro fra i due leader – viene spiegato da fonti Italiane – verranno affrontate le priorità in cima all’agenda globale, a partire dalla guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Leggi su Ildenaro.it Roma, 28 apr. (askanews) – Situazione geopolitica globale (a partire dalla guerra ine dalla crisi in Medio Oriente), rafforzamento della cooperazione bilaterale,. Sono questi i principalial centro del quartointergovernativo, in programmaa Villa Doria Pamphilj. L’edizione precedente si era tenuta ad Ankara nel luglio del 2022. Nel corso del summit, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrà un incontro bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, al quale seguirà la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni ufficiali. Nel corso dell’incontro fra i due leader – viene spiegato da fontine – verranno affrontate le priorità in cima all’agenda globale, a partire dalla guerra ine la situazione in Medio Oriente.

Approfondimenti da altre fonti

Oroscopo di oggi martedì 8 aprile: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Oggi, 8 aprile, l'Ariete si sveglia sotto l'influenza positiva della Luna in trigono, promettendo una giornata energica e ricca di passione. La forza interiore sarà il tuo alleato principale per superare qualsiasi ostacolo. Con un controllo emotivo impeccabile e una logica ferrea, l'autostima è destinata a crescere. La cura della tua immagine personale ti farà guadagnare punti preziosi nelle interazioni quotidiane. 🔗quotidiano.net

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Ascolti TV | Martedì 1 Aprile 2025. STEP vola al 18.2%, Morgane (13.1%) supera la Coppa Italia (10.8%) - Nella serata di ieri, martedì 1 aprile 2025, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.221.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Empoli-Bologna ha conquistato 2.178.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.712.000 spettatori (18.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.492.000 spettatori pari al 10. 🔗davidemaggio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Martedì vertice Italia-Turchia, M.O., Ucraina e migranti tra temi; Chiusa tutto il giorno al pubblico Villa Pamphilj: c'è un vertice Italia-Turchia con Giorgia Meloni. 🔗Cosa riportano altre fonti