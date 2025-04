Iltempo.it - "C'è del marcio sotto il Cupolone". Cerno sul caso Becciu

Il direttore de Il Tempo Tommaso, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, interviene sui retroscena del Conclave, commentando l'approfondita disamina di Luigi Bisignani intervistato poco prima dal talk di Rete4. «Il tema è che ancora non sappiamo quanti cardinali entreranno nella Sistina» illustra, e precisa: «Perché c'è questoche aleggia, ildel cardinale Angelo, precedente abbastanza anomalo nella storia». Tommaso #sul conclave e il.#conclave #quartarepubblica pic.twitter.com0sC4cbCql7 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) April 28, 2025 «Condannato in primo grado» prosegue il direttore riguardo a, «ma soprattutto, diciamo, cardinale, nel senso che Papa Francesco non gli ha tolto la porpora. Con questa rinuncia che avrebbe prima espresso di fronte al Papa ma che non trova documentazione».