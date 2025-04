Ordine | Questo è un altro Milan Gimenez quasi depresso Conceicao …

Ordine ha stilato un lungo ed interessante editoriale in merito alla prestazione del Milan contro il Venezia Pianetamilan.it - Ordine: “Questo è un altro Milan. Gimenez quasi depresso. Conceicao …” Leggi su Pianetamilan.it Il giornalista Francoha stilato un lungo ed interessante editoriale in merito alla prestazione delcontro il Venezia

Paratici Milan, Ordine svela un retroscena da non credere! In cima alla lista dei rossoneri c’era un altro: le ultimissime - Paratici Milan, che retroscena di Franco Ordine! Il preferito dei rossoneri non era l’ex Juve ma Andrea Berta, ora finito all’Arsenal Franco Ordine, ospite a QSVS, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla situazione del nuovo direttore sportivo in casa rossonera: la situazione: ORDINE – «Perché io, tra i pochissimi, non ho mai considerato chiuso nulla? Perché devi sentire una […] 🔗calcionews24.com

Milan, Ordine critica: «Il calcio di Conceicao preoccupa, poche idee e tutte sbagliate. Gimenez è già un caso…» - L’analisi di Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, sulla vittoria casalinga del Milan contro il Como. Tutti i dettagli Franco Ordine, con un editoriale sul Corriere dello Sport, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Como in Serie A. SCELTE SBAGLIATE – «Se tutte le volte, dopo un primo tempo scadente e confuso, bisogna porre rimedio con sostanziali correzioni […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, un altro grande attaccante vicino a Giménez! Le ultime - Il Milan ha intenzione di affiancare un altro grande attaccante a Santiago Giménez nel prossimo calciomercato estivo. Ecco l'indiscrezione 🔗pianetamilan.it

Sentito Gravina… su Paratici ho colto le pressioni federali. Gimenez: non è lui quello sbagliato; Pagelle Milan-Atalanta 0-1: non basta l'ordine tattico, manca tutto il resto; Milan, Conceicao: sempre gli stessi errori! E per il web anche Gimenez bocciato come Joao Felix; Milan, troppo tardi.

Dopo Gimenez, un altro colpo dall’Olanda: può dire sì al Milan a parametro zero - Dopo Gimenez, un altro colpo dall’Olanda. Le ultime indiscrezioni rivelano il nuovo profilo nel mirino del Milan per l’estate. Il finale di stagione potrebbe riservare dolci sorprese ai tifosi del Mil ... 🔗msn.com

Milan, Gimenez rompe l'incantesimo: il futuro è già deciso - 79 lunghissimi giorni dopo l`ultima volta al Feyenoord in Champions League Santiago Gimenez è tornato al gol con la maglia del Milan. Il centravanti messicano. 🔗msn.com

Gimenez, gol allo scadere in Venezia Milan: c’è una costante nelle sue reti! La curiosità - Gimenez è tornato al gol in Venezia Milan. C’è una curiosità legata alle reti segnate in Serie A dall’attaccante messicano Santiago Gimenez ha segnato il gol dello 0-2 allo scadere di Venezia-Milan. I ... 🔗milannews24.com