Tutela dei lavoratori Despar fa un passo avanti per la sicurezza stradale dei suoi autisti

sicurezza e la salute sul lavoro e intorno al 1°maggio il tema viene affrontato da molte prospettive. Arriva da una delle aziende della grande distribuzione organizzata la notizia del conseguimento di una particolare certificazione che alza l'asticella. Bolognatoday.it - Tutela dei lavoratori, Despar fa un passo avanti per la sicurezza stradale dei suoi autisti Leggi su Bolognatoday.it Il 28 aprile è la giornata mondiale per lae la salute sul lavoro e intorno al 1°maggio il tema viene affrontato da molte prospettive. Arriva da una delle aziende della grande distribuzione organizzata la notizia del conseguimento di una particolare certificazione che alza l'asticella.

