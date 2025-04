The Couple la prima coppia eliminata | le reazioni dei concorrenti

Couple, la prima coppia eliminata di questa nuova edizione. Ecco cosa emerge dalle loro dichiarazioni The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi è tornato in onda questa sera su Canale 5 con la prima eliminazione. La coppia Pierangelo e Jasmine si sono ritrovati in Nomination con Elena e Thais. La giovane coppia è riuscita a rientrare in gioco mentre le due ex Veline hanno dovuto abbandonare il gioco. "Mi dispiace per voi The Couple finisce qui" commenta la conduttrice.Leggi anche Prelemi, Pierpaolo sbarca in Honduras, il primo gesto di supporto di Giulia e KianLe prime dichiarazioni dentro e fuori dal reality showElena e Thais sono le prime concorrenti ad abbandonare il reality show. Le due donne hanno deciso di lasciare le proprie chiavi a due coppie: "I fratelli, Danilo e Fabrizio erano senza chiavi, una chiave la cediamo a loro.

