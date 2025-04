Vittorio Sgarbi dopo l’uscita dall’ospedale la prima foto durante i funerali di Papa Francesco

Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre di Papa Francesco nella giornata del 26 aprile. Leggi su Fanpage.it Lo scatto è tratto da un video e mostradi spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre dinella giornata del 26 aprile.

Su questo argomento da altre fonti

Il dramma della malattia di Vittorio Sgarbi: ricoverato dopo aver perso molti chili, ecco cosa ha - Cosa succede a Vittorio Sgarbi? La malattia lo costringe a letto e ultimamente ha perso molti chili; in una recente intervista ha raccontato cosa voglia dire convivere con la depressione. Il noto critico d’arte si è raccontato ad Antonio Gnoli via Robinson e ha parlato delle condizioni di salute; da tempo, in effetti, Vittorio Sgarbi è sparito dai salotti televisivi che ha sempre frequentato. In tanti hanno pensato che fosse una scelta di linea editoriale, ma la realtà è diversa: non sono gli interventi spesso fuori le righe ad averlo allontanato dal piccolo schermo, bensì la sua ... 🔗donnapop.it

A Vittorio Sgarbi un omaggio in Tv dopo il ricovero per depressione, l’annuncio sui social: “Il mio spettacolo” - Lunedì 21 aprile, su La 7 verrà trasmesso un omaggio a Vittorio Sgarbi dopo il ricovero per depressione e rifiuto di alimentarsi. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram: si tratta di uno spettacolo registrato nel 2024, in cui il critico d'arte ripercorrerà le vite e le opere di Pasolini e Caravaggio. La messa in onda è programmata in seconda serata.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Vittorio Sgarbi, il suo volto dopo il ricovero - Nelle ultime ore, una fotografia di Vittorio Sgarbi ha fatto il giro dei social network, suscitando interesse e affetto. Il celebre critico d’arte, appena dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, è stato immortalato in una storia Instagram pubblicata dalla sua compagna Sabrina Colle. Nello scatto, Sgarbi è visibile di spalle, affacciato al balcone della sua abitazione, mentre osserva con compostezza il corteo funebre di Papa Francesco I, che ha attraversato Roma sabato 26 aprile 2025. 🔗liberoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Vittorio Sgarbi torna a casa dopo il ricovero per depressione: cosa ha fatto appena dimesso - Dopo settimane di preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, è arrivata finalmente una notizia positiva. Il critico d'arte è stato dimesso dal policlinico Gemelli. Gli ultimi aggio ... 🔗notizie.it

Una nuova immagine di Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli e in ripresa: ha seguito il corteo funebre del Papa dal balcone - Vittorio Sgarbi, dimesso dal Gemelli, ha seguito dal balcone di casa il corteo funebre di Papa Francesco. La compagna Sabrina Colle ha pubblicato, in una storia Instagram ora non più disponibile, le ... 🔗fanpage.it

Vittorio Sgarbi dimesso dopo il ricovero per depressione, il post sul Papa e l'ultimo articolo pubblicato - Vittorio Sgarbi è stato dimesso dal Gemelli, dove era stato ricoverato per la sua depressione: la dedica al Papa su X e il recente articolo pubblicato ... 🔗virgilio.it