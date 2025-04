Gintoneria confermato sequestro da 900mila euro a Lacerenza

confermato il sequestro da circa 900mila euro nei confronti di Davide Lacerenza che dallo scorso 4 marzo è ai domiciliari. Indagata insieme a lui nell'inchiesta sulla Gintoneria e un presunto giro di escort, prostituzione e cocaina, anche l'ex compagna. Milanotoday.it - Gintoneria, confermato sequestro da 900mila euro a Lacerenza Leggi su Milanotoday.it Il Tribunale del Riesame di Milano hailda circanei confronti di Davideche dallo scorso 4 marzo è ai domiciliari. Indagata insieme a lui nell'inchiesta sullae un presunto giro di escort, prostituzione e cocaina, anche l'ex compagna.

Cosa riportano altre fonti

Caso Gintoneria, Davide Lacerenza fa ricorso contro il sequestro dei 900mila euro - Gli investigatori della Guardia di Finanza sono riusciti a rintracciare al momento solo 80mila euro nei conti di Davide Lacerenza e della Gintoneria: 33mila in Lituania, 40mila in banche italiane e 10mila euro in contanti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Gintoneria a Milano, convalidato il sequestro di oltre 900mila euro: finora rintracciati solo 80mila - La gip del Tribunale di Milano ha convalidato il sequestro disposto dalla pm Francesca Crupi di oltre 900mila euro nell'inchiesta su 'La Gintoneria' di Davide Lacerenza. Al momento, gli investigatori ne avrebbero rintracciati solo poco più di 80mila.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Gintoneria, respinto il ricorso di Stefania Nobile contro il sequestro di 900mila euro - Il Tribunale del Riesame di Milano ha giudicato "inammissibile" il ricorso contro il sequestro di 900mila euro presentato da Stefania Nobile. Per gli inquirenti, quel denaro sarebbe frutto delle attività illecite che si sarebbero ripetute negli anni ne 'La Gintoneria' di Davide Lacerenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Inchiesta Gintoneria, Riesame conferma sequestro da 900mila euro; Gintoneria, confermato sequestro da 900mila euro a Lacerenza; Caso Gintoneria, respinto il ricorso di Stefania Nobile contro il sequestro di 900mila euro; Inchiesta su Stefania Nobile e Davide Lacerenza, il gip di Milano conferma il sequestro della gintoneria e del privé. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inchiesta Gintoneria, Riesame conferma sequestro da 900mila euro - Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Davide Lacerenza contro il sequestro da circa 900mila euro disposto dalla pm Francesca Crupi, nelle indagini del Nu ... 🔗msn.com

Gintoneria, confermato sequestro da 900mila euro a Lacerenza - Respinto dal Tribunale del Riesame di Milano il ricorso contro il sequestro da circa 900mila euro presentato dal legale di Davide Lacerenza ... 🔗milanotoday.it

Tribunale di milano conferma sequestro da 900mila euro a davide lacerenza nell’inchiesta sulla gintoneria - Il tribunale del riesame di Milano respinge il ricorso di Davide Lacerenza contro il sequestro di 900mila euro legato a un’indagine su prostituzione e traffico di cocaina nei locali La Malmaison e La ... 🔗gaeta.it