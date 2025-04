Sparatoria a Monreale testimonianza choc del sopravvissuto | Nessuna rissa hanno sparato nella confusione

Monreale racconta il caos, gli spari e il colpo alla testa subito. nella strage hanno perso la vita 3 giovani, due i feriti Notizie.virgilio.it - Sparatoria a Monreale, testimonianza choc del sopravvissuto: "Nessuna rissa, hanno sparato nella confusione" Leggi su Notizie.virgilio.it Uno dei ragazzi feriti aracconta il caos, gli spari e il colpo alla testa subito.strageperso la vita 3 giovani, due i feriti

Monreale choc, sparatoria in piazza: morti e feriti - Sicilia e Italia sconvolte dalla notte di sangue a Monreale, in provincia di Palermo: una sparatoria avvenuta nella centralissima piazza Duomo ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento grave di altri due. Le vittime, riferisce il Quotidiano di Sicilia, hanno un'età compresa tra i 23 e i 33 anni, mentre uno dei due feriti è minorenne. Ha 16 anni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26

