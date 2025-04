WWE | WrestleMania resta un obiettivo per la città di Londra

Se n'è parlato molto negli ultimi anni: la città di Londra starebbe discutendo con la WWE della possibilità di portare WrestleMania nel Regno Unito. L'intenzione era stata resa manifesta dal sindaco Sadiq Khan nel luglio dello scorso anno, quando incontrò proprio nella capitale britannica Nick Khan e Triple H per rendere noto il suo interesse. Non c'era stato però alcun seguito, anzi, la WWE si è sempre mostrata piuttosto restia a spostare i suoi big 4 fuori dai confini di Canada e Stati Uniti. Ma poi è arrivato l'annuncio della Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita, e le cose sono cambiate nuovamente. E ora, un nuovo report sembra confermare la volontà londinese.Un rapporto economico pubblicato proprio dalla città di Londra, infatti, cita esplicitamente la possibilità di portare WrestleMania nel Regno Unito come un'opportunità di crescita per la città, che lo scorso anno ha ospitato 6 grandi eventi sportivi per un giro d'affari di oltre 230 milioni di sterline, con oltre 500mila fan che hanno partecipato dal vivo e 200 milioni di spettatori collegati da tutto il mondo.

