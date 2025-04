Compagnoni | L’Inter paga la lotta su più fronti ma 18 punti in meno sono troppi

L’Inter nelle ultime tre gare è apparsa stanca e con poche energie mentali. Maurizio Compagnoni sottolinea come L’Inter di Inzaghi è stata brava a competere su tutti i fronti ma c’è una macchia indelebile in questo percorso.MACCHIA INDELEBILE – L’Inter ha perso le ultime tre gare disputate in coppa Italia ed in campionato. Maurizio Compagnoni, a Sky Sport, analizza sia la stagione delL’Inter che le ultime gare disputate: «Premetto che non sopporto chi giudica un club dal risultato finale. Se sei impegnato su tutti i fronti non puoi essere giudicato così negativamente se magari non arriva nessun titolo. Però rispetto ad un anno fa, L’Inter ha 18 punti in meno in campionato sono tanti e troppi. Finire la stagione senza vincere il campionato e conquistare uno scudetto in 4 anni con una squadra così forte è un po poco. Inter-news.it - Compagnoni: «L’Inter paga la lotta su più fronti, ma 18 punti in meno sono troppi» Leggi su Inter-news.it nelle ultime tre gare è apparsa stanca e con poche energie mentali. Mauriziosottolinea comedi Inzaghi è stata brava a competere su tutti ima c’è una macchia indelebile in questo percorso.MACCHIA INDELEBILE –ha perso le ultime tre gare disputate in coppa Italia ed in campionato. Maurizio, a Sky Sport, analizza sia la stagione delche le ultime gare disputate: «Premetto che non sopporto chi giudica un club dal risultato finale. Se sei impegnato su tutti inon puoi essere giudicato così negativamente se magari non arriva nessun titolo. Però rispetto ad un anno fa,ha 18inin campionatotanti e. Finire la stagione senza vincere il campionato e conquistare uno scudetto in 4 anni con una squadra così forte è un po poco.

Su altri siti se ne discute

Andrea Di Caro: “L’Inter ha una rosa superiore, il Napoli lotta ma paga la stanchezza e la pressione” - Andrea Di Caro: “L’Inter ha una rosa superiore, il Napoli lotta ma paga la stanchezza e la pressione”"> Nel corso della trasmissione “Bordocampo – Il Tempo”, in onda su Radio Capri, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Andrea Di Caro, analizzando la corsa scudetto tra Inter e Napoli. “L’Inter in campionato ha una rosa che stacca le altre, Napoli compreso – ha spiegato Di Caro –. 🔗napolipiu.com

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» - di RedazioneMichieli sulla Lotta Scudetto: «L’Inter ha l’organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l’Atalanta…» L’intervista Intervistato in esclusiva dai microfoni di SampNews24, Maurizio Michieli, direttore sport di Telenord, ha parlato cosi della lotta Scudetto: Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto. 🔗internews24.com

Compagnoni: «L’Inter ha una chance: serve il giusto approccio» - L’Inter ha la possibilità di andare in fondo a tutte le competizioni. È una stagione lunga ed estenuante, ma per il giornalista Maurizio Compagnoni i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per fare bene. CHANCE – L’Inter sta disputando una stagione di grande livello. Nonostante i tanti infortuni, le tante partite e un’età media della squadra tra le più alte in Serie A, la squadra campione d’Italia è in lotta su tutti i fronti. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Corsa scudetto, Compagnoni dà le quote: «Napoli 45%, Inter un po’ meno». 🔗Ne parlano su altre fonti

Compagnoni: «L’Inter ha una chance: serve il giusto approccio» - Nonostante i tanti infortuni, le tante partite e un’età media della squadra tra le più alte in Serie A, la squadra campione d’Italia è in lotta su tutti i fronti. A Sky, il giornalista Maurizio ... 🔗inter-news.it

Corsa scudetto, Compagnoni dà le quote: «Napoli 45%, Inter un po’ meno» - Maurizio Compagnoni ha pronunciato il suo punto di vista sulla lotta al vertice del Campionato italiano, indicando il Napoli come leggermente in vantaggio sull’Inter per la vittoria finale. IL ... 🔗inter-news.it

Maurizio Compagnoni sulla lotta scudetto: "Dico Napoli" - Il Napoli è lì, lotta punto a punto per lo scudetto, ha il vantaggio di non avere altri impegni oltre al campionato, questo potrebbe essere un vantaggio importante. Ce l’ha anche l’Atalanta, ma la ... 🔗m.tuttomercatoweb.com