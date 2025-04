Osimhen Juventus novità importanti sulla clausola dell’attaccante | la scelta di De Laurentiis spiazza tutti Cosa succede adesso | e sulla volontà del calciatore… Ultime

Tra i grandi obiettivi del calciomercato Juve c'è sicuramente Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Il Mattino la clausola presente sull'attaccante nigeriano di 75 milioni di euro potrebbe essere abbassata ulteriormente nella sessione estiva. Oltre ai bianconeri ci sarebbero molti club di Premier League e di Arabia Saudita sulle sue tracce ma la volontà del giocatore è quella di restare in Italia.

Osimhen Juventus, due aspetti possono facilitare il suo approdo a Torino! Dal Decreto Crescita a Giuntoli: importanti novità. Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juventus c'è sicuramente Osimhen, in prestito al Galatasaray. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante riportati da Giovanni Albanese. OSIMHEN JUVENTUS – «Osimhen o David? Bisogna capire quello che sarà il futuro di Vlahovic.

Osimhen Juventus, la rivelazione fa sognare i tifosi bianconeri: un top club si defila dalla corsa per il bomber. Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray che piace molto al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato dal giornalista David Ornstein, l'attaccante nigeriano non sarebbe uno degli obiettivi del Manchester United che sembrava uno dei club più interessati al giocatore.

Ederson Juventus, Giuntoli fa sul serio! Chieste informazioni per il centrocampista dell'Atalanta: ci sono importanti novità. Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Ederson, centrocampista dell'Atalanta accostato anche al calciomercato Juve. Tutti i dettagli riportati da Nicolò Schira su X. PAROLE – «Juventus e alcuni Premier League club sono interessati al centrocampista dell'Atalanta Ederson.

