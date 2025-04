Gariglio verso la presidenza dell’autorità portuale il Pd | Fase strategica per il futuro dei nostri scali

Gariglio, ex parlamentare torinese del Pd e già presidente del consiglio regionale del Piemonte, verso la presidenza dell’autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale – Regione Toscana. A commentare il possibile nuovo incarico sono Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, Alessandro Franchi, segretario territoriale del Pd di Livorno e Simone De Rosas, segretario territoriale Pd Piombino.“La scelta del nuovo presidente dell’autorità di sistema portuale che guiderà i porti di Livorno e Piombino è un atto importantissimo che il Pd, a tutti i livelli, sta seguendo con straordinaria attenzione – ducono – È in questa ottica che salutiamo con soddisfazione l’invio delle lettere ai presidenti di Regione con le proposte di intesa formulate dal ministero dei trasporti: era impossibile attendere oltre. Leggi su Corrieretoscano.it LIVORNO – Davide, ex parlamentare torinese del Pd e già presidente del consiglio regionale del Piemonte,ladel Mar Tirreno Settentrionale – Regione Toscana. A commentare il possibile nuovo incarico sono Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, Alessandro Franchi, segretario territoriale del Pd di Livorno e Simone De Rosas, segretario territoriale Pd Piombino.“La scelta del nuovo presidentedi sistemache guiderà i porti di Livorno e Piombino è un atto importantissimo che il Pd, a tutti i livelli, sta seguendo con straordinaria attenzione – ducono – È in questa ottica che salutiamo con soddisfazione l’invio delle lettere ai presidenti di Regione con le proposte di intesa formulate dal ministero dei trasporti: era impossibile attendere oltre.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prima dell'estate i nuovi giochi alla pineta dannunziana e per la struttura del campo da bocce si va verso i lavori - Quando sarà ricostruito il manufatto in legno che ospitava il bocciodromo all’interno della pineta dannunziana? E i giochi perché sono ancora transennati e quando saranno di nuovo fruibili? Queste le domande che un lettore ha sottoposto alla nostra redazione e per rispondere abbiamo interpellato... 🔗ilpescara.it

“Vedere il volto di Lucy è come intravedere un ponte verso 3 milioni di anni fa”: gli scienziati rivelano l’aspetto dell’antenata più famosa dell’umanità - Tre milioni di anni dopo aver camminato sulla Terra, il volto di Lucy, una delle antenate più significative dell’umanità, è stato finalmente ricreato grazie alla tecnologia. Il progetto, guidato dall’esperto di ricostruzione facciale forense Cicero Moraes, ha dato vita a un volto digitale che ci avvicina alle origini del nostro passato evolutivo. “Vedere il volto di Lucy è come intravedere un ponte verso un passato remoto, offrendo una connessione visiva con l’evoluzione umana”, ha dichiarato Moraes. 🔗ilfattoquotidiano.it

Assemblea elettiva dell’Avis comunale: al via i lavori, verso il rinnovo del consiglio direttivo - Tutto pronto per I‘assemblea dei soci dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, sezione Evelina Plutino Giuffrè, che si riuniranno presso il GH Excelsior domenica 23 febbraio, alle ore 9. Alla presidente Myriam Calipari, dopo gli adempimenti di rito relativi alla verifica dei poteri, il... 🔗reggiotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Gariglio verso la presidenza dell'autorità portuale, il Pd: Fase strategica per il futuro dei nostri scali; Porti, Davide Gariglio verso la presidenza; Presidente dell’Authority, Gariglio a un passo dalla nomina; Porto di Livorno: Davide Gariglio è il nuovo presidente dell’Autorità del Mar Tirreno Settentrionale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Davide Gariglio è il nuovo presidente dell’Authority del porto di Livorno - Il nome indicato dal MIT, si aspetta ora il parere delle Regioni prima della trasmissione agli organi parlamentari competenti ... 🔗msn.com

Da Torino al mare: Davide Gariglio nuovo presidente dell’Authority del porto di Livorno - Davide Gariglio, ex parlamentare torinese del Pd (e già presidente del Consiglio regionale del Piemonte), è il nuovo presidente dell’Authority del porto di Livorno: l'annuncio in una nota del ... 🔗torinoggi.it

Benevolo presidente dell'AdSp, è ufficiale. Il Ministro Salvini ha firmato la lettera alla Regione - Ora è ufficiale, Francesco Benevolo è il nuovo presidente dell'AdSP. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ai presidenti delle Regioni interessate la comunicazione formale di ... 🔗portoravennanews.com