Italiano post Udinese Bologna | Meglio nel secondo tempo dove abbiamo reagito bene Vivere la gara dalla tribuna? Dico che…

Italiano ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Udinese Bologna di stasera. Le parole del tecnico rossoblu Italiano, allenatore dei rossoblu, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Udinese Bologna di Serie A. PRESTAZIONE POSITIVA – «Nel primo tempo loro sono partiti forte, ce l’aspettavamo. È stato un primo tempo sottotono da parte nostra. Nel secondo tempo siamo venuti fuori bene, abbiamo creato . Calcionews24.com - Italiano post Udinese Bologna: «Meglio nel secondo tempo dove abbiamo reagito bene. Vivere la gara dalla tribuna? Dico che…» Leggi su Calcionews24.com ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopodi stasera. Le parole del tecnico rossoblu, allenatore dei rossoblu, ha parlato ai microfoni di Dazn dopodi Serie A. PRESTAZIONE POSITIVA – «Nel primoloro sono partiti forte, ce l’aspettavamo. È stato un primosottotono da parte nostra. Nelsiamo venuti fuoricreato .

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna, Italiano nel post partita: «Oggi siamo tornati ai livelli di Roma e Torino. Odgaard? La sua mancanza…» - L’allenatore degli emiliani Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita del match vinto contro l’Hellas Verona. Le parole L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano dopo il match vinto in trasferta contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita. A seguire le sue parole. FINALE – «A Parma abbiamo perso […] 🔗calcionews24.com

Bologna Milan, Italiano nel post partita: «Il Milan ha una squadra di campioni, vincere in rimonta è ancora di più un merito per i nostri ragazzi» - Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan. Le dichiarazioni Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida di Serie A contro il Milan. COME LA CHAMPIONS – «Nello spogliatoio io ho detto ai ragazzi che questa era un’altra partita […] 🔗calcionews24.com

Convocati Bologna, allarme totale per Italiano! Assenti due giocatori rossoblu contro l’Udinese - Convocati Bologna, ecco la lista completa di Italiano per la sfida contro l’Udinese. Le scelte Ecco la lista convocati per quanto riguarda il Bologna di Vincenzo Italiano per la partita di domani contro l’Udinese. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Beukema, Calabria, De Silvestri, Erlic, Lucumi, Lykogiannis, Miranda. Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega. 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Italiano post Udinese-Bologna (0-0): «Primo tempo sotto ritmo, se vogliamo stare lassù bisogna sempre correre forte»; Udinese-Bologna | Italiano nel post gara al Bluenergy Stadium; Udinese-Bologna: Runjaic cerca la svolta, Italiano sogna l’Europa che conta; Bologna, Italiano in conferenza: “Stiamo bene mentalmente, dobbiamo tirar fuori tutta la qualità”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese-Bologna | Italiano nel post gara al Bluenergy Stadium - Vincenzo Italiano ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita contro l'Udinese, in cui ha analizzato la prestazione della squadra ... 🔗msn.com

Udinese-Bologna senza gol: Italiano è al 5° posto a +1 dalla Roma - Traverse di Davis e Orsolini, al Bluenergy Stadium nella gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A vince l'equilibrio ma non mancano le emozioni ... 🔗corrieredellosport.it

Bologna, Italiano: “L’Udinese è una squadra forte. Il pareggio è giusto” - Visualizzazioni: 0 Al termine di Udinese-Bologna, l’allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Di seguito un estratto delle parole del tecn ... 🔗calciostyle.it