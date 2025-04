Runjaic entusiasta | Abbiamo reagito bene nonostante le ultime sconfitte L’obiettivo dell’Udinese sarà…

Runjaic ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Udinese Bologna di stasera. Le parole del tecnico bianconero Runjaic, allenatore dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Udinese Genoa di Serie A. PRESTAZIONE POSITIVA – «Non solo per il team, ma per tutti. Per i nostri fan, per il club, per i giocatori, per la squadra. Penso che negli ultimi . Calcionews24.com - Runjaic entusiasta: «Abbiamo reagito bene nonostante le ultime sconfitte. L’obiettivo dell’Udinese sarà…» Leggi su Calcionews24.com ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Udinese Bologna di stasera. Le parole del tecnico bianconero, allenatore dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Udinese Genoa di Serie A. PRESTAZIONE POSITIVA – «Non solo per il team, ma per tutti. Per i nostri fan, per il club, per i giocatori, per la squadra. Penso che negli ultimi .

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Inizio morbido, scivolavamo in campo. Poi non abbiamo reagito come dovevamo" - Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo del tecnico Marco Giuliodori e appuntamento con il match point salvezza nuovamente rinviato. Il tecnico con molta onestà a fine gara ha ammesso le difficoltà incontrate dai suoi ragazzi. Mister Giuliodori, approccio alla gara troppo ‘morbido’? "Sì, non mi è piaciuto l’atteggiamento iniziale dei miei ragazzi. Sapevamo che il campo sarebbe stato scivoloso dopo tanta pioggia, che le dimensioni erano ridotte e che occorreva fare attenzione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Conferenza stampa Runjaic post Inter Udinese: «Nel primo tempo non abbiamo giocato bene! Sommer? Portiere fantastico…» - di RedazioneConferenza stampa Runjaic post Inter Udinese: «Nel primo tempo non abbiamo giocato bene! Sommer? Portiere fantastico…» Le parole del tecnico dei friulani Cosi il tecnico dell’Udinese, Kosta Runjaic, nel post gara della sfida contro l’Inter: SUL PRIMO TEMPO «Il primo tempo è stato così così, non abbiamo giocato bene. Non siamo partiti bene, abbiamo perso un sacco di palle facili, con tanti errori. 🔗internews24.com

Udinese Parma, Runjai?: «Abbiamo meritato la vittoria. Non abbiamo creato troppe occasioni, ma abbiamo dominato la partita» - Le parole di Kosta Runjai?, tecnico dell’Udinese, nel post gara del match contro il Parma di Chivu. Ecco le sue dichiarazioni L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjai? ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma del tecnico Chivu. Ecco le sue dichiarazioni: PAROLE – «Penso che nella prima frazione di gioco abbiamo […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

Udinese-Roma | Runjaic nel postgara: “ci è mancata l’aggressività..” Le parole - Ecco l'analisi di mister Runjaic al termine della partita con la Roma. "Ci è mancata in generale aggressività ed energia. Abbiamo concesso due gol su due rigori in episodi sfortunati. 🔗msn.com

Calcio: Runjaic, abbiamo mostrato tutti i nostri limiti - (ANSA) - UDINE, 11 APR - "Il Milan ha giocato bene mentre noi abbiamo mostrato tutti i nostri limiti anche sotto il profilo della qualità individuale". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza ... 🔗msn.com

Calcio: Runjaic, abbiamo mostrato tutti i nostri limiti - Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo il poker casalingo subito. (ANSA) "Il Milan ha giocato bene mentre noi abbiamo mostrato tutti i nostri limiti anche sotto il profilo della ... 🔗ansa.it