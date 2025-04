Caso Gentile nuovo round Giuli-Funaro alla presentazione di ‘Storie Bastarde’ di Desario

Gentile ha parteggiato per la parte politica sbagliata della storia, questo è chiaro, ma Gentile ha una sua grandezza culturale indubbia. Gentile poche settimane fa è stato celebrato alla Treccani per il centenario dell'Istituto dell’Enciclopedia Italiana, di cui è stato il direttore, alla presenza del presidente della Repubblica, non di nostalgici estremisti . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Giovanniha parteggiato per la parte politica sbagliata della storia, questo è chiaro, maha una sua grandezza culturale indubbia.poche settimane fa è stato celebratoTreccani per il centenario dell'Istituto dell’Enciclopedia Italiana, di cui è stato il direttore,presenza del presidente della Repubblica, non di nostalgici estremisti .

