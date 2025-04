Fabrizio Romano - Ancelotti-Brasile | raggiunto un accordo di massima

Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinchè l`italiano diventi l`allenatore della Seleçao. Leggi su Calciomercato.com `ULTIMA ORA: Carloe ilhannoundiaffinchè l`italiano diventi l`allenatore della Seleçao.

Su altri siti se ne discute

Thiago Motta Juve, la rivelazione di Fabrizio Romano: «Meno del 50% di possibilità di vederlo il prossimo anno in bianconero ma sul cambio a stagione in corso…» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve, la rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’allenatore bianconero: tutte le dichiarazioni Arrivano importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro del mister bianconero Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ci sarebbero meno del 50% di possibilità di vedere l’allenatore nuovamente sulla panchina della Juve. PAROLE – «Si è parlato tanto di un possibile cambio imminente. 🔗juventusnews24.com

Cristiano Ronaldo ritorna in Serie A? Un club italiano vuole compiere il colpo del secolo! L’indiscrezione di Fabrizio Romano - Cristiano Ronaldo ritorna in Serie A? Quel club italiano è interessato a portarlo per provare a vincere. Ecco l’indiscrezione di Fabrizio Romano Tramite il suo canale You Tube Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle insistenti voci che riguardano il ritorno in Serie A di Cristiano Ronaldo. Ecco l’indiscrezione. CRISTIANO RONALDO – «Nelle ultime settimane abbiamo sentito di un Cristiano […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano sgancia la bomba: «In estate i nerazzurri faranno un colpo importante! Ecco dove» - di Redazione Calciomercato Inter, Fabrizio Romano sgancia la bomba: «In estate i nerazzurri faranno un colpo importante! Ecco dove» Le parole del famoso uomo mercato Nonostante la stagione in corso, il calciomercato Inter è sempre attivo, pronto a studiare quali potrebbero essere le prossime forze per il futuro del club. A gennaio è arrivato soltanto Zalewski e sono usciti in prestito Buchanan e Radu, ma per l’estate Marotta e Ausilio sono pronti a mettere a segno diversi colpi in entrata importanti. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Fabrizio Romano - Ancelotti-Brasile: raggiunto un accordo di massima; Ancelotti Brasile, accordo con l'ex Juve: tutti i dettagli; Ancelotti Brasile accordo con l’ex Juve per la panchina della Selecao | sarà presente al Mondiale per Club con il Real Madrid? Tutti i dettagli; Ancelotti Brasile, arriva la definitiva fumata bianca per l'arrivo del tecnico. L'indiscrezione in. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fabrizio Romano - Ancelotti-Brasile: raggiunto un accordo di massima - `ULTIMA ORA: Carlo Ancelotti e il Brasile hanno raggiunto un accordo di massima affinchè l`italiano diventi l`allenatore della Seleçao per la Coppa del. 🔗msn.com

Ancelotti Brasile, arriva la definitiva fumata bianca per l’arrivo del tecnico. L’indiscrezione in vista del Mondiale 2026 - Ancelotti Brasile, fumata bianca totale tra il tecnico e la squadra sudamericana. Ecco l’indiscrezione riportata da Fabrizio Romano Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile. Secondo quanto ... 🔗calcionews24.com

Fabrizio Romano: "Accordo di massima tra Carlo Ancelotti e il Brasile" - Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct del Brasile. Ecco le dichiarazioni del giornalista su X: "ULTIMA ORA: ... 🔗tuttojuve.com