Blackout in Spagna e Portogallo le ipotesi | cyber-attacco guasto tecnico o un raro fenomeno atmosferico

Spagna rete ripristinata al 20%. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt Tgcom24.mediaset.it - Blackout in Spagna e Portogallo, le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o un raro fenomeno atmosferico Leggi su Tgcom24.mediaset.it Inrete ripristinata al 20%. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt

Blackout Spagna e Portogallo, REN: “ipotesi guasto dovuto a raro fenomeno atmosferico”, cittadini: “Tornati nel passato senza carte di credito e servizi” - Comunicazioni e attività commerciali più difficili da nord a sud, tornata la corrente in molte zone del nord, sud e ovest della Spagna. Indagini ancora in corso Trasporti in tilt, negozi chiusi, telefoni muti e pagamenti solo in contanti: in Spagna e Portogallo, il blackout che ha paralizzato 🔗ilgiornaleditalia.it

L’incredibile ipotesi dietro il blackout in Spagna e Portogallo: «Un raro fenomeno atmosferico» (video) - La causa del maxi blackout che ha paralizzato la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia non sarebbe un attacco hacker. A spiegare che non ci sono indicazioni in questo senso sono state diverse fonti istituzionali, dopo che inizialmente l’ipotesi era stata tutt’altro che esclusa. Il presidente del Consiglio Europeo, il portoghese Antonio Costa, che è rimasto sempre «in contatto» con i primi ministri Pedro Sanchez e Luis Montenegro, ha fatto sapere via social che «i gestori di rete di entrambi i Paesi stanno lavorando per individuarne la causa e ripristinare la fornitura di energia ... 🔗secoloditalia.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni: fino a 10 ore per la normalità | L'ipotesi del raro fenomeno atmosferico - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Maxi blackout paralizza Spagna e Portogallo, nessuna ipotesi esclusa - AGI - Il mondo si è spento alle 12:32 in Spagna. E dall'altra parte del Guadiana, in Portogallo, dove per la volubilità del fuso orario erano le 11:32. La corrente è saltata ovunque e la Penisola Iber ... 🔗msn.com

Il buio anche sulle cause. Mega blackout paralizza Spagna e Portogallo: "Nessuna ipotesi è esclusa" - Sanchez frena le voci sull'attacco hacker, ma non può smentirlo. Secondo i portoghesi tra le cause ci sono i bruschi cambi di temperatura. Vanno in tilt i ... 🔗huffingtonpost.it

Cosa ha provocato il blackout in Spagna e Portogallo: le prime analisi sull’attacco hacker - La Spagna e alcune zone del Portogallo sono state colpite da un black out che ha bloccato quasi tutti i servizi ... 🔗fanpage.it