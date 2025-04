Kvaratskhelia vuota il sacco | svelato il motivo dell’addio al Napoli

Kvaratskhelia è tornato a parlare del Napoli, svelando tutti i dettagli che lo hanno portato a scegliere il Paris Saint-Germain.Il Napoli è in vetta alla classifica della Serie A e vede sempre più vicino il traguardo Scudetto. A questo prestigioso obiettivo, non parteciperà Khvicha Kvaratskhelia, il cui addio a gennaio direzione PSG sembrava un enorme ostacolo nell’inseguimento di questo obiettivo. Invece, gli azzurri sono riusciti a manetenersi competitivi nonostante la sua cessione e nonostante un mercato di gennaio che di certo non ha fatto uscire un Napoli più forte rispetto a quanto lo fosse ad inizio stagione.Kvaratskhelia torna a parlare dell’addio al NapoliKvaratskhelia ha raccontato i dettagli che ha hanno portato alla decisione di lasciare il Napoli ad un’intervista ai canali ufficiali del club, in attesa che la sua squadra scenda in campo per affontare l’Arsenal domani per le semifinali di Champions League. Spazionapoli.it - Kvaratskhelia vuota il sacco: svelato il motivo dell’addio al Napoli Leggi su Spazionapoli.it Khvichaè tornato a parlare del, svelando tutti i dettagli che lo hanno portato a scegliere il Paris Saint-Germain.Ilè in vetta alla classifica della Serie A e vede sempre più vicino il traguardo Scudetto. A questo prestigioso obiettivo, non parteciperà Khvicha, il cui addio a gennaio direzione PSG sembrava un enorme ostacolo nell’inseguimento di questo obiettivo. Invece, gli azzurri sono riusciti a manetenersi competitivi nonostante la sua cessione e nonostante un mercato di gennaio che di certo non ha fatto uscire unpiù forte rispetto a quanto lo fosse ad inizio stagione.torna a parlarealha raccontato i dettagli che ha hanno portato alla decisione di lasciare ilad un’intervista ai canali ufficiali del club, in attesa che la sua squadra scenda in campo per affontare l’Arsenal domani per le semifinali di Champions League.

