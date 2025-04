Nadia Battocletti a Tokyo nei 5km | sabato la gara su strada Poi Rabat Rovereto e il Golden Gala

strada a Tokyo il 3 maggio”. Ogni promessa è un debito per Nadia Battocletti, che a Tokyo alle Olimpiadi del 2021 si presentò come giovane rivelazione e che ora è pronta a tornarci da veterana, con l’argento nei 10.000 metri piani a Parigi 2024 che svetta nel curriculum già stellare della campionessa azzurra. Battocletti è partita oggi verso il Giappone in vista del Tokyo Speed Race del fine settimana, quando si cimenterà nei 5 km, con l’ambizione di ritoccare il suo primato italiano di 14:45 realizzato nel 2023 e insidiare il primato europeo fissato dall’olandese Diane Van Es a 14:39, in febbraio nel Principato di Monaco. Nel cast non mancano nomi di rilievo, come quello della primatista ugandese Joy Cheptoyek (14:28) e della keniana Caroline Nyaga (14:35). Leggi su Sportface.it Lo aveva annunciato lo scorso 16 marzo, dopo il trionfo alla Festa del Cross: “Farò i 5 km suil 3 maggio”. Ogni promessa è un debito per, che aalle Olimpiadi del 2021 si presentò come giovane rivelazione e che ora è pronta a tornarci da veterana, con l’argento nei 10.000 metri piani a Parigi 2024 che svetta nel curriculum già stellare della campionessa azzurra.è partita oggi verso il Giappone in vista delSpeed Race del fine settimana, quando si cimenterà nei 5 km, con l’ambizione di ritoccare il suo primato italiano di 14:45 realizzato nel 2023 e insidiare il primato europeo fissato dall’olandese Diane Van Es a 14:39, in febbraio nel Principato di Monaco. Nel cast non mancano nomi di rilievo, come quello della primatista ugandese Joy Cheptoyek (14:28) e della keniana Caroline Nyaga (14:35).

Festa del cross Cassino 2025, Battocletti sempre regina: "Ora preparo i 10km a Bruxelles, poi i 5km di Tokyo a maggio" - Il quinto titolo assoluto di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre). Il primo squillo di Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto). Sono questi i verdetti della Festa del Cross di Cassino. L'evento ha incoronato i campioni italiani della corsa campestre per ogni categoria (dagli assoluti ai cadetti, più le staffette assolute e master), ma gli occhi erano inevitabilmente puntati sulla regina d'Europa del cross di Antalya 2024, argento olimpico dei 10.

Grande giorno per l'Italia della corsa: Iliass Aouani vince la maratona e Nadia Battocletti i 10km su strada agli europei di Lovanio - Giornata trionfale per l'Italia della corsa a Lovanio, in Belgio dove oggi, domenica 13 aprile, l'azzurro Iliass Aouani, ha dominato la maratona maschile degli Europei di corsa su strada e la connazionale Nadia Battocletti è arrivata prima nei 10 chilometri di corsa su strada. Medaglia d'oro per entrambi. L'impresa di Aouani Aouani, ingegnere milanese, dopo una gara condotta sempre nelle posizioni di testa.

Nadia Battocletti vince il World Cross Country Tour! Le campestre mondiali si tingono d'azzurro - Nadia Battocletti ha vinto il World Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre. L'azzurra ha conquistato la classifica generale delle competizione che riunisce le gare di cross più prestigiose al mondo, impresa mai riuscita in passato a un atleta italiano. Si tratta di un successo storico che avvalora l'enorme caratura acquisita dalla nostra portacolori, medaglia d'argento sui 10.

