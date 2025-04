Aggressioni e furti in zona Saragozza | identificati due ragazzini

ragazzini, giovanissimi, che starebbe imperversando in zona Saragozza, con molestie e furti ai danni di persone anziane.Nel concreto, come raccontano i residenti, si tratterebbe di un passante importunato in modo aggressivo in via Andrea Costa, un pensionato aggredito in un tentativo di rapina nella vicina via Aglebert, altri episodi simili nei dintorni. A compierli sarebbero stati, in tutti i casi, due ragazzini descritti come probabilmente minorenni. La vicenda è al centro di alcuni ‘post’ dai toni molto preoccupati, pubblicati da alcuni residenti in gruppi social del quartiere. L’ultimo episodio è dell’altra mattina e ha visto come vittima un anziano, avvicinato davanti a casa dai due ragazzini che, dopo avergli chiesto soldi, hanno tentato di sfilargli il cellulare dalla tasca. Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni e furti in zona Saragozza: identificati due ragazzini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 28 aprile 2025 – Allarme sui social per una coppia di, giovanissimi, che starebbe imperversando in, con molestie eai danni di persone anziane.Nel concreto, come raccontano i residenti, si tratterebbe di un passante importunato in modo aggressivo in via Andrea Costa, un pensionato aggredito in un tentativo di rapina nella vicina via Aglebert, altri episodi simili nei dintorni. A compierli sarebbero stati, in tutti i casi, duedescritti come probabilmente minorenni. La vicenda è al centro di alcuni ‘post’ dai toni molto preoccupati, pubblicati da alcuni residenti in gruppi social del quartiere. L’ultimo episodio è dell’altra mattina e ha visto come vittima un anziano, avvicinato davanti a casa dai dueche, dopo avergli chiesto soldi, hanno tentato di sfilargli il cellulare dalla tasca.

Rapine, furti e aggressioni nella strada al buio da mesi: il caso finisce in consiglio - Via De Martino, strada a due passi dalla stazione ferroviaria di Caserta, è al buio da mesi diventando teatro di "furti, rapine e aggressioni". A sollevare il caso è il consigliere comunale della Lega Maurizio Del Rosso che chiede lumi sui ritardi negli interventi di manutenzione degli impianti... 🔗casertanews.it

Treni in Lombardia, le aggressioni al personale sono diminuite del 50%. Calano anche i furti ai passeggeri - I treni in Lombardia non sono sicuri? Non è cosi guardando i numeri pubblicati nell’ultimo report di Fs sulla sicurezza. Nel 2024 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 38%, passando dalle 26 del 2023 alle 16 del 2024. Dati incoraggianti anche nel primo mese del 2025, con un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I furti ai viaggiatori sono diminuiti del 24% in tutta la regione Lombardia e nella sola stazione di Milano Centrale sono diminuiti del 40%. 🔗ilgiorno.it

In calo furti e aggressioni ai ferrovieri - Calano le aggressioni ai danni del personale ferroviario sui treni Fs in Lombardia, passando nel 2024 da 26 a 16. Un trend che si conferma anche nel primo mese del 2025, con un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2024. Calano anche i furti ai danni dei viaggiatori, diminuiti del 24% in regione e del 40% nella sola Stazione Centrale. A dirlo sono gli ultimi report di Fs Security, la società dedicata a garantire la protezione in tutte le aree ferroviarie. 🔗ilgiorno.it

