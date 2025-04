L’Ordine degli architetti di Crotone a confronto in quel di Mantova

L'Ordine degli architetti di Crotone nel viaggio tra le "Best Practices" del paesaggio italiano: esperienze aconfronto a Mantova.Un importante incontro dedicato al tema delle buone pratiche nella gestione e valorizzazione del paesaggioitaliano si è svolto nei giorni scorsi al Polo Universitario del Politecnico di Milano, organizzato dalL'Ordinedegli architetti di Mantova sotto la guida di Cristiano Guernieri, in collaborazione con il Politecnico di Milano.Tra i relatori, spicca la presenza del Presidente delL'Ordine degli architetti di Crotone, accanto ai colleghipresidenti degli Ordini degli architetti di Asti, Bologna, Brescia, Genova, Roma, Torino e Verona, un dialogocorale che ha offerto una panoramica preziosa sulle esperienze più virtuose del nostro Paese.Il Presidente delL'Ordine di Crotone Francesco Livadoti, ha presentato con grande efficacia e riscontro da partedei presenti le "best practices" della provincia di Crotone.

