Uomo trovato senza vita in prossimità della sala caldaia | tragedia alle porte della città

Una tragedia si è consumata alle porte della città, in Contrada Cancelleria, nella serata di oggi. Un Uomo è stato ritrovato senza vita all'interno di una stanza del reparto caldaia della sua abitazione. Secondo una prima ipotesi, il decesso sarebbe stato causato da asfissia da fumo inalato. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118. Per l'Uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.

