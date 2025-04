Salame ritirato dai supermercati | Ha frammenti di spugna

Salame stagionato è stato ritirato dai supermercati per "possibile presenza di frammenti di spugna". L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute e riguarda un singolo lotto di produzione. Il marchio è "Ravanetti". È stato lo stesso produttore a richiamare il prodotto. Parmatoday.it - Salame ritirato dai supermercati: "Ha frammenti di spugna" Leggi su Parmatoday.it Unstagionato è statodaiper "possibile presenza didi". L'avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute e riguarda un singolo lotto di produzione. Il marchio è "Ravanetti". È stato lo stesso produttore a richiamare il prodotto.

L'episodio conferma l'importanza dei sistemi di controllo alimentare lungo tutta la filiera e la necessità di reagire tempestivamente anche davanti a sospetti minimi, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere alta la fiducia dei consumatori. Il rischio segnalato non riguarda aspetti microbiologici o chimici, ma la possibile contaminazione fisica, evento raro ma comunque molto pericoloso se non individuato in tempo.

