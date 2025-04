Espulsione Yildiz | In questi casi non vengono date meno di due giornate Cosa filtra in vista di Lazio Juve | i dettagli e il retroscena sul gesto

Espulsione Yildiz, Guardalà analizza la possibile squalifica del turco: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport per analizzare l’infortunio di Kelly, difensore della Juve che salterà le prossime partite contro Bologna e, forse, anche contro la Lazio.PAROLE – «meno di due giornate in questo caso non vengono date, quindi salterà i due scontri diretti. Quell’Espulsione è un gesto inspiegabile, il primo perché lo ha fatto Yildiz perché non è un giocatore nervoso, poi perché arrivava a fine primo tempo, ha costretto la Juventus a sprecare più energie nella ripresa». .com Juventusnews24.com - Espulsione Yildiz: «In questi casi non vengono date meno di due giornate». Cosa filtra in vista di Lazio Juve: i dettagli e il retroscena sul gesto Leggi su Juventusnews24.com , Guardalà analizza la possibile squalifica del turco: tutte le dichiarazioni del giornalistaIl giornalista Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport per analizzare l’infortunio di Kelly, difensore dellache salterà le prossime partite contro Bologna e, forse, anche contro la.PAROLE – «di duein questo caso non, quindi salterà i due scontri diretti. Quell’è uninspiegabile, il primo perché lo ha fattoperché non è un giocatore nervoso, poi perché arrivava a fine primo tempo, ha costretto lantus a sprecare più energie nella ripresa». .com

Ne parlano su altre fonti

Juventus, un errore pensare di vendere Yildiz: i casi Fagioli e Huijsen non insegnano nulla? - Il vertice convocato da John Elkann per domani, per analizzare il momento di crisi della Juventus insieme all`amministratore delegato Maurizio... 🔗calciomercato.com

Yildiz Juve, come ha reagito dopo l’espulsione? Tudor svela: «È troppo buono, ci tiene tanto e non ha mai fatto queste cose. Durante l’intervallo ha fatto questo» - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, come ha reagito dopo l’espulsione? Tudor svela in conferenza stampa cosa ha fatto il 10 bianconero Mister Tudor ha parlato in conferenza stampa per analizzare l’espulsione di Yildiz in Juve–Monza. PAROLE – «Era sotto l’asciugamano nell’intervallo. È troppo buono, ci tiene tanto. È innamorato del calcio, è puro. Quel gesto lo ha capito. Ho visto il video, è stato strattonato, lui voleva liberarsi, non è stata una cattiveria ma una via di mezzo che ha pagato. 🔗juventusnews24.com

Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: «Tudor è rimasto soddisfatto da questa cosa. Vi racconto così l’espulsione di Yildiz» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juve Monza, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di Juventusnews24 dopo la vittoria dei bianconeri La Juve torna alla vittoria contro il Monza: tre punti importantissimi per la volata Champions arrivati dopo una buona prestazione dei bianconeri soprattutto nel primo tempo. Poi l’espulsione di Yildiz che ha condizionato la seconda frazione e che peserà per i prossimi match. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, arrivano le scuse di Yildiz per l'espulsione contro il Monza: il messaggio; Yildiz chiede scusa dopo l'espulsione in Juventus-Monza: Non era mia intenzione colpire l'avversario, ringrazio i tifosi; Juve-Monza, Yildiz si scusa dopo l’espulsione. Ora rischia dalle 2 alle 3 giornate di squalifica; Yildiz squalificato, le scuse dopo l'espulsione. «Sono profondamente dispiaciuto, non era mia intenzione colpi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus, Yildiz dopo l’espulsione: il messaggio ai tifosi, allenatore, staff e club - Espulsione Yildiz – Un cartellino rosso sacrosanto che ha sancito la fine del match da parte di Yildiz durante Juventus-Monza, sfida valida per la 34^ giornata di Serie A. Brutto gesto da parte ... 🔗fantamaster.it

Juventus, le scuse di Yildiz: "Non è la mia natura, sono profondamente dispiaciuto" - Le scuse di Kenan Yildiz dopo la gomitata ad Alessandro Bianco e l`espulsione in Juventus-Monza: `Sono profondamente dispiaciuto, non è la mia natura`. Il fantasista tu. 🔗msn.com

Yildiz squalificato, le scuse dopo l'espulsione. «Sono profondamente dispiaciuto, non era mia intenzione colpire l'avversario» - La follia in campo di Kenan Yildiz nel finale del primo tempo contro il Monza rischia di costare carissima alla Juventus contro Bologna e Lazio, i prossimi due scontri diretti per la Champions. 🔗msn.com