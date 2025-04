Perde il controllo dello scooter e si schianta sull’asfalto | grave alle Scotte

Perde il controllo dello scooter e cade rovinosamente sull’asfalto. È grave il conducente del mezzo a due ruote, di 69 anni, residente a Piombino. L’incidente si è verificato a Campo all’Olmo nel comune di Venturina. Il centauro è stasto soccorso da ambulanza e auto medica, i sanitari hanno allertato l’elisoccorso Pegaso 2 che lo ha trasportato alle Scotte di Siena in codice rosso. Leggi su Corrieretoscano.it VENTURINA –ile cade rovinosamente. Èil conducente del mezzo a due ruote, di 69 anni, residente a Piombino. L’incidente si è verificato a Campo all’Olmo nel comune di Venturina. Il centauro è stasto soccorso da ambulanza e auto medica, i sanitari hannortato l’elisoccorso Pegaso 2 che lo ha trasportatodi Siena in codice rosso.

Cosa riportano altre fonti

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro tre auto in sosta. Grave 35enne - Ha perso il controllo dello scooter, andando a schiantarsi contro tre auto in sosta. A rimanere ferito il conducente del motoveicolo, che è stato soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale. Il tutto è accaduto nella mattinata di lunedì 3 marzo nella zona di piazzale Gregorio VII... 🔗romatoday.it

Incidente a Taormina, Daniele Catanzaro perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muro: morto a 47 anni - Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri lungo via Pirandello, a Taormina. La vittima è Daniele Catanzaro, un uomo di 47 anni residente a Giardini Naxos.Leggi anche: Terribile incidente in scooter: Asia muore a solo 16 anni: “Quell’ultimo gesto…” La dinamica dell’incidente Stando alle prime ricostruzioni, Catanzaro stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un muro. 🔗thesocialpost.it

Incidente a Taormina, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muro: muore 47enne - Tragico incidente ieri sera a Taormina. Un uomo, Daniele Catanzaro di 47 anni, è morto dopo essersi schiantato contro un muro mentre percorreva via Pirandello a bordo di uno scooter. Fatale l'impatto, il 47enne è deceduto sul colpo. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero coinvolti... 🔗messinatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Perde il controllo dello scooter e si schianta sull’asfalto: grave alle Scotte; Perde il controllo della moto, lo schianto tremendo contro una macchina: Marco Canonico è morto a 34 anni; Incidente a Milano, perde il controllo della moto e si schianta: finisce in ospedale; Perde il controllo della moto e si schianta a Milano: 44enne finisce in ospedale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perde il controllo della moto e si schianta a Milano: 44enne finisce in ospedale - Un motociclista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in via Baroni a Milano nella serata di Pasquetta ... 🔗fanpage.it

Incidente a Milano, perde il controllo della moto e si schianta: finisce in ospedale - È successo nella serata di lunedì 21 aprile in via Costantino Baroni a Milano. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo ... 🔗milanotoday.it

Incidente a Taormina, Daniele Catanzaro perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muro: morto a 47 anni - Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri lungo via Pirandello, a Taormina. La vittima è Daniele Catanzaro, un uomo di 47 anni residente a ... 🔗thesocialpost.it