Michela Ferriero al Barcellona Bridal Fashion Week 2025 | il bilancio

Barcellona – Dal 23 al 27 aprile, la Fiera di Barcellona si trasforma in una passerella d'eccellenza dedicata alla Bridal couture internazionale. Con oltre 400 marchi da tutto il mondo, la Barcellona Bridal Fashion Week 2025 presenterà i grandi nomi del settore insieme a nuovi talenti, dando vita a una manifestazione che riuscirà a coniugare spettacolo, business e cultura della moda.Presente con il gruppo LM Fashion – di cui è brand di punta – Michela Ferriero, protagonista dal 25 al 27 aprile con uno stand esclusivo, nel cuore della fiera, dove buyer, stampa e operatori potranno scoprire le nuove collezioni sposa 2026 firmate Michela Ferriero, Capri Sposa e Felicia Couture.La maison parteciperà alla fiera con l'obiettivo di consolidare la propria presenza sui mercati esteri e proporre ai buyer internazionali una visione attuale e strutturata dell'alta moda Bridal.

