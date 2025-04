10 milioni di euro per Sollicciano altri 2 e mezzo per telecamere e videosorveglianza | A maggio il nuovo direttore

Sollicciano è "disfunzionale". A ribadirlo, dopo la visita di questa mattina, Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla giustizia, in quota Fratelli d'Italia, questa mattina ha visitato il carcere fiorentino, accompagnato dai colleghi di partito, i parlamentari Giovanni Donzelli, responsabile. Firenzetoday.it - 10 milioni di euro per Sollicciano, altri 2 e mezzo per telecamere e videosorveglianza: "A maggio il nuovo direttore" Leggi su Firenzetoday.it è "disfunzionale". A ribadirlo, dopo la visita di questa mattina, Andrea Delmastro. Il sottosegretario alla giustizia, in quota Fratelli d'Italia, questa mattina ha visitato il carcere fiorentino, accompagnato dai colleghi di partito, i parlamentari Giovanni Donzelli, responsabile.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cantieri di lavoro in Piemonte, dalla Regione oltre 10 milioni di euro - Anche quest'anno la Regione Piemonte avvia i nuovi bandi per selezionare progetti di cantieri di lavoro rivolti a diverse categorie di disoccupati. I cantieri di lavoro rappresentano un'opportunità di ripartenza per chi è da tempo fuori dal mercato del lavoro, contribuendo all'acquisizione e... 🔗novaratoday.it

Lavori urgenti nelle contrade di Lanciano, l'opposizione: “La Regione sblocchi 10 milioni di euro per l'emergenza idrica” - I consiglieri comunali di opposizione a Lanciano hanno presentato un ordine del giorno per il consiglio comunale di mercoledì 26 febbraio per sollecitare la Regione a sbloccare i fondi per l'emergenza idrica. “Durante la riunione in prefettura del 10 gennaio – spiega Leo Marongiu - il... 🔗chietitoday.it

Tranvia Termini - Tor Vergata, vince l'università: serve un nuovo ponte da 10 milioni di euro - Servirà riacquisire tutti i pareri, parlare di nuovo con la Sovrintendenza e, soprattutto, sborsare 10 milioni di euro in più rispetto a quanto preventivato inizialmente. Parliamo della futura line G, la Termini – Torvergata. Un percorso di 13,3 chilometri composto da 25 fermate e che... 🔗romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

10 milioni di euro per Sollicciano, altri 2 e mezzo per telecamere e videosorveglianza: A maggio il nuovo direttore; Sollicciano, Delmastro: In arrivo a maggio nuovo direttore; Lavori strutturali e videosorveglianza, “Sollicciano il carcere sperimentale di tutta l'Italia”; Carceri, Delmastro: “A maggio nuovo direttore a Sollicciano”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

10 milioni di euro per Sollicciano, altri 2 e mezzo per telecamere e videosorveglianza: "A maggio il nuovo direttore" - Il sottosegretario Delmastro in visita al carcere, su Funaro: "Buttarlo giù e rifarlo? Ora impossibile, non siamo Wanna Marchi, per il futuro è un altro discorso" ... 🔗firenzetoday.it

Lavori strutturali e videosorveglianza, “Sollicciano il carcere sperimentale di tutta l'Italia” - La visita del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha annunciato gli interventi sia sul fronte sicurezza che sul piano della vivibilità all’interno del penitenziario ... 🔗msn.com

Delmastro a Sollicciano: "A maggio nuovo direttore. Quasi dieci milioni per tetti, docce, efficientamento" - FIRENZE - Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a Sollicciano lunedì 28 aprile. Delmastro, responsabile dipartimento Giustizia Fratelli d'Italia, ha visitato la casa circondariale di Fire ... 🔗msn.com