Condò non ha dubbi | Inter? Ecco quando ha iniziato a sgretolarsi

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha esaminato la situazione critica che sta attraversando l'Inter, reduce da tre sconfitte consecutive. In un lasso di tempo breve, i nerazzurri, che aspiravano al triplete, si sono ritrovati a temere di concludere la stagione senza alcun trofeo. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE DI CONDO' SUL MOMENTO DEI NERAZZURRI – «L'Inter adesso deve prendere un bel respiro. Ha cominciato a sgretolarsi dopo l'ultima pausa Nazionali. Due secondi tempi faticosi contro l'Udinese (grazie Sommer) e a Parma (da 0-2 a 2-2) inframezzati dal pareggio nel primo derby di coppa, poi l'impresa di Monaco che pareva riallineare gli astri.

