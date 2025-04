Mamiano gravissimo incidente | perde la vita una 17enne

incidente a Mamiano di Traversetolo. Poco dopo le 19:30, per cause ancora in corso d'accertamento, una ragazza di 17 anni ha perso la vita. Era a bordo del suo motorino. Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118. Parmatoday.it - Mamiano, gravissimo incidente: perde la vita una 17enne Leggi su Parmatoday.it Bruttissimodi Traversetolo. Poco dopo le 19:30, per cause ancora in corso d'accertamento, una ragazza di 17 anni ha perso la. Era a bordo del suo motorino. Sul posto, i carabinieri e i sanitari del 118.

